Europa League, tutti i verdetti del 3° turno preliminare: poche sorprese, al playoff tutte le big

S'è conclusa la lunga giornata delle gare secche del 3° turno preliminare di Europa League che porta al playoff decisivo per l'accesso alla fase a gironi. Al turno decisivo non ci arrivano i russi del Rostov, ko col Maccabi Haifa, ma anche i francesi del Reims fuori a sorpresa con gli ungheresi del Fehervar. Nelle gare successive fuori anche il Besiktas, decimato per i contagi Covid, che cede ai rigori al Rio Ave che quindi ospiterà il Milan che ha superato il Bodo Glimt non senza fatica. Passano anche il Tottenham, il Wolfsburg ed il Granada che erano le altre formazioni di rilievo impegnate.

Ararat-Armenia (Arm) - Celje (Slo) 1-0

KuPS (Fin) - Suduva (Ltu) 2-0

MOL Fehervar (Hun) - Reims (Fra) 0-0 (4-1 d.c.r)

Plzen (Cze) - Sonderjyske (Den) 3-0

FK Rostov (Rus) - M. Haifa (Isr) 1-2



Besiktas (Tur) - Rio Ave (Por) 1-1 (2-4 d.c.r)

Charleroi (Bel) - Partizan (Srb) 2-1 d.t.s

CSKA Sofia (Bul) - B36 Torshavn (Fai) 3-1

Djurgarden (Swe) - CFR Cluj (Rou) 0-1

Floriana (Mlt) - Flora (Est) 0-0 (2-4 d.c.r)

Malmo FF (Swe) - Lok. Zagreb (Cro) 5-0

Mura (Slo) - PSV (Ned) 1-5

Riga FC (Lat) - Celtic (Sco) 0-1

Rosenborg (Nor) - Alanyaspor (Tur) 1-0

FCSB (Rou) - Liberec (Cze) 0-2

H. Beer Sheva (Isr) - Motherwell (Sco) 3-0

APOEL (Cyp) - Zrinjski (Bih) 2-2 (7-4 d.c.r)

FC Copenhagen (Den) - Piast (Pol) 3-0

Galatasaray (Tur) - Hajduk Split (Cro) 2-0

Granada (Esp) - Lokomotiv Tbilisi (Geo) 2-0

Klaksvik (Fai) - Din. Tbilisi (Geo) 6-1

S. Tiraspol (Mda) - Dundalk (Irl) 1-1 (4-6 d.c.r)

Sarajevo (Bih) - Buducnost (Mne) 2-1

Shkendija (Mkd) - Tottenham (Eng) 1-3

St. Liege (Bel) - Vojvodina (Srb) 1-1 (2-1 d.t.s)

Wolfsburg (Ger) - Desna (Ukr) 2-0

Basilea (Sui) - Anorthosis (Cyp) 3-2

LASK (Aut) - Dun. Streda (Svk) 7-0

Legia (Pol) - Drita (Kos) 2-0

Milan (Ita) - Bodo/Glimt (Nor) 3-2

St. Gallen (Sui) - AEK (Gre) 0-1

Willem II (Ned) - Rangers (Sco) 0-4