Europa League, vincono Lione ed Eintracht: i finali delle gare delle 18.45

Sono terminate le prime sfide del quarto turno della fase a gironi di Europa League in programma oggi. Oltre allo splendido poker rifilato dal Napoli a Varsavia, da segnalare il successo del Lione e dell'Eintracht Francoforte, trascinato da Hauge. Pari per West Ham, Real Sociedad e Rangers, come tra Galatasaray e Lokomotiv (nel girone della Lazio).

GRUPPO A

Brondby-Rangers 1-1

45' aut. Balogun (B), 77' Hagi (R)

Lione-Sparta Praga 3-0

61' e 64' Slimani, 92' Toko Ekambi

GRUPPO B

Real Sociedad-Sturm Graz 1-1

38' Jantscher (S), 53' Sorloth (R)

Monaco-PSV 0-0

GRUPPO C

Legia Varsavia-Napoli 1-4

10' Emreli (L), 51' rig. Zielinski, 75' rig. Mertens, 79' Lozano, 90' Ounas

Ore 21: Leicester-Spartak Mosca

GRUPPO D

Olympiacos-Eintracht Francoforte 1-2

12' El Arabi (O), 17' Kamada, 92' Hauge

Ore 21: Royal Antwerp-Fenerbahce

GRUPPO E

Galatasaray-Lokomotiv Mosca 1-1

43' Feghouli (G), 73' Kamano (L)

Ore 21: Marsiglia-Lazio

GRUPPO F

Ore 21: Stella Rossa-Midtjylland

Ore 21: Braga-Ludogorets

GRUPPO G

Ore 21: Bayer Leverkusen-Betis Siviglia

Ore 21: Ferencvaros-Celtic

GRUPPO H

Genk-West Ham 2-2

5' Paintsil (G), 59' e 82' Benrahma, 87' aut. Soucek (G)

Ore 21: Dinamo Zagabria-Rapid Vienna