Figuraccia della Roma! Lo United affossa i giallorossi che crollano a Manchester: finisce 6-2

Termina 6-2 l’andata delle semifinali di Europa League tra Manchester United e Roma. Bruno Fernandes porta subito in vantaggio lo United. Filtrante di prima di Cavani per il portoghese, che con un colpo sotto batte Pau Lopez in uscita. La Roma, dopo pochi minuti agguanta lo United con un calcio di rigore di Pellegrini. La Roma passa poi in vantaggio a Manchester: è Edin Dzeko a siglare il 2-1 appena superata la mezz’ora. Mkhitaryan premia l’inserimento di Pellegrini, cross teso per il bosniaco, che da due passi buca la rete dei Red Devils.

Il secondo tempo inizia male per la Roma: Cavani sigla subito il 2-2 dopo appena tre minuti di gioco e poi al 65’ la rete del 3-2. Al 71’ Bruno Fernandes dal dischetto realizza il 4-2. Pogba segna la rete del 5-2, prima del sesto gol di Greenwood.