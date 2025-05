Ufficiale Finale EL, le formazioni di Tottenham-Man United: due italiani dal 1', Garnacho in panchina

È la notte della gran finale, di un derby inglese che vale più di una stagione. Stasera, al San Mames di Bilbao, si assegna il primo dei tre trofei continentali: Manchester United e Tottenham vogliono vincere per dare un senso a un'annata in cui entrambe hanno faticato terribilmente in campionato - hanno raccolto meno di 40 punti -, anche se in Europa League si sono spesso ritrovate e hanno offerto prestazioni di altissimo livello. Per gli Spurs la possibilità di sollevare un trofeo 41 anni dopo la Coppa UEFA vinta nel 1984, mentre per i Red Devils potrebbe arrivare il bis dopo il trionfo nel 2016/17 con José Mourinho.

Una partita che vale doppio, visto che chi la spunterà sarà protagonista nella prossima edizione della Champions League (saranno sei le formazioni di Premier League). Ecco le scelte di Ange Postecoglou e Ruben Amorim: in campo tante vecchie conoscenze del nostro campionato, tra cui i due italiani Vicario e Udogie. Panchina per Son, Eriksen e Zirkzee.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario, Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Bentancur; Johnson, Solanke, Richarlison.

MANCHESTER UNITED (3-4-3): Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Mazraoui, Casemiro Fernandes, Dorgu; Diallo, Hojlund, Mount.

L'arbitro della sfida è il tedesco Felix Zwayer, mentre il nostro Maurizio Mariani sarà il quarto uomo.