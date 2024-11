Flop Roma: pareggia sul campo del modesto Union SG rischiando il clamoroso ko

Terzo pareggio in quattro gare di Europa League per la Roma di Ivan Juric

Terzo pareggio in quattro gare di Europa League per la Roma di Ivan Juric: i giallorossi contro l'Union Saint Gilloise non riescono a ottenere quel successo scacciacrisi che avrebbe messo qualche certezza in più sulla panchina di Juric, ma proseguono nella loro striscia di imbattibilità europea.

Dopo un primo tempo con poche occasioni e terminato 0-0, la ripresa è sicuramente più divertente, con la Roma che prende campo e si rende subito molto pericolosa con un taglio di Baldanzi che davanti all'area di rigore lascia partire il sinistro e vede la palla infrangersi sulla base del palo. E' solo l'antipasto, perché dopo poco ecco arrivare il vantaggio: Gianluca Mancini con uno stacco imperioso anticipa il portiere avversario su invito di Pellegrini e porta avanti la squadra di Juric. Il vantaggio tuttavia dura pochi minuti: calcio d'angolo battuto al centro, Svilar cade in area di rigore dopo uno scontro col compagno Koné e lascia campo libero al colpo di testa di Mac Allister, che insacca di testa a porta vuota. I cambi di Juric non cambiano di molto gli equilibri di una gara che termina in pareggio, nonostante un brivido finale nell'area giallorossa.