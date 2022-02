FOTO - Corsa al biglietto per Napoli-Barcellona: i nuovi 14mila tagliandi sono in esaurimento

Sono già in esaurimento i 14mila tagliandi per Barcellona-Napoli, che sono stati messi a disposizione dalle 18 dopo l'estensione della capienza del Maradona al 75%. Migliaia di tifosi azzurri sono in fila virtuale sul sito Ticketone per accaparrarsi gli ultimi biglietti delle gara di ritorno del play off di Europa League. Restano ancora poche scorte di biglietti per Curve, Distinti Superiori e Tribuna Posillipo. Disponibilità media invece per i Distinti Inferiori e la Tribuna Nisida.