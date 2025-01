Garnacho titolare! Amorim lo lancia dal 1’ in Man United-Rangers

Sono ufficiali le formazioni di Manchester United-Rangers Glasgow, match valido per la settima giornata di Europa League. L’allenatore dei Red Devils, Rubén Amorim, schiera dal primo minuto Alejandro Garnacho. L’attaccante esterno argentino, classe 2004, obiettivo del Napoli per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, parte dunque titolare. Di seguito le scelte dei due tecnici:

Manchester United (3-4-2-1): Bayindir; de Ligt, Martinez, Yoro, Dalot, Collyer, Bruno Fernandes, Eriksen; Diallo, Garnacho, Zirkzee. All: Amorim.

Rangers (4-2-3-1): Butland; Tavernier, Propper, Balogun, Jefte, Barron, Raskin, Ridvan, Cerny, Bajrami, Igamane. All: Clement.

