Gasperini esulta: la Roma riacciuffa in 10 uomini il Panathinaikos e vola agli ottavi

vedi letture

La Roma strappa un pareggio preziosissimo ad Atene e conquista l’accesso diretto agli ottavi di Europa League, evitando i playoff. Allo Stadio Olimpico Spyros Louīs contro il Panathinaikos finisce 1-1, in una partita complicata dall’espulsione di Mancini al 15’ del primo tempo e risolta solo nel finale da un’incornata sorprendente di Ziolkowski, al primo gol in maglia giallorossa. L’avvio sorride alla Roma, aggressiva e pericolosa, ma tra il 13’ e il 15’ la partita cambia: Mancini riceve prima un’ammonizione e poi il rosso dopo l’intervento del VAR. In inferiorità numerica i giallorossi si compattono, arretrando Cristante in difesa e resistono agli attacchi greci, salvati anche dalla traversa colpita da Katris prima dell’intervallo.

Nella ripresa il Panathinaikos sfrutta l’uomo in più e passa in vantaggio al 58’, approfittando di un errore di Ghilardi che favorisce il destro vincente di Taborda. La Roma non molla: Gasperini inserisce energie fresche e, all’80’, arriva il premio alla resilienza. Sul cross di Pisilli deviato da Katris, Ziolkowski anticipa Skarlatidis e firma l’1-1, gol che i giallorossi difendono con determinazione fino al triplice fischio, garantendosi così la qualificazione diretta agli ottavi.