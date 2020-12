Gattuso sul girone: "Sapevamo difficoltà con Real Sociedad e AZ, l'anno scorso primo in Olanda"

Nella conferenza stampa odierna alla vigilia della Real Sociedad, il tecnico del Napoli Rino Gattuso è stato interrogato anche sul girone.

Si aspettava di arrivare all'ultima giornata senza la qualificazione? "Certo, sì, dal primo giorno del sorteggio sapevamo che era difficile, tutte organizzate. Il Rijeka la meno forte ha creato difficoltà a tutti, l'AZ e la Real Sociedad hanno rose competitive. L'AZ con gli stessi giocatori, tranne uno ceduto, ha perso lo Scudetto a 4 giornate dalla fine per differenza reti (era primo con l'Ajax allo stop al campionato per Covid, ndr), la Real Sociedad ha fatto benissimo, quest'anno è ancora imbattuto in campionato, sono squadre molto forti. Domani ci giochiamo il primo obiettivo, speriamo di vedere un grande Napoli".