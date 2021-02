Granada, altri due infortuni ed è difficile il recupero di Vallejo: la situazione

Altre defezioni per il Granada, avversario del Napoli nel sedicesimo di ritorno di Europa League, in programma domani alle 19. Luis Suárez, Soro, Yangel e Quini sono esclusi per la partita allo stadio Diego Armando Maradona. Soldado, Milla e Vallejo hanno difficoltà a raggiungere l'appuntamento. Come riporta As, Soro e Yangel Herrera si sono uniti alla vasta lista degli infortunati, che comprende: Luis Suárez, Soldado, Luis Milla, Vallejo e Quini. Luis Suárez, Soro, Yangel e Quini saranno sicuramente assenti al Maradona, mentre per Soldado, Vallejo e Milla restano pochissime speranze di essere recuperati. Ieri la squadra di Diego Martìnez si è allenata a porte chiuse e il club non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alle condizioni fisiche degli infortunati. La spedizione andalusa partirà stamattina per l'Italia, nel pomeriggio si terrà l'ultima seduta prima della sfida.