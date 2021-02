Granada, recuperato il centrocampo titolare: torna una vecchio pallino del Napoli

Buone notizie per il Granada, che giovedì alle 21 affronterà allo stadio Los Cármenes il Napoli per i sedicesimi d'andata di Europa League. Per l'occasione il tecnico Diego Martínez potrà contare sui recuperi dei centrocampisti titolari Yangel Herrera e Maxime Gonalons. Herera, nell'ultimo match de LaLiga perso 2-1 contro l'Atletico Madrid, aveva siglato il gol del momentaneo pareggio. Il mediano francese ex della Roma, era stato in passato vicinissimo a vestire la maglia del Napoli.