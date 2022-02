As - Problemi per Xavi: il sostituto di Jordi Alba salterà il Napoli

Xavi, tecnico del Barcellona, perderà per la doppia sfida di Europa League contro il Napoli, il classe 2003 Alejandro Balde. Il terzino sinistro del Barça B si è infortunato sabato scorso in uno scontro con Santos nel match contro il Real Madrid Castiilla. Balde rappresenta l'unica alternativa naturale a sinistra di Jordi Alba, Sergiño Dest e Óscar Mingueza sono le altre opzioni per occupare questa posizione. Balde ha sei partite con la prima squadra, solo una da titolare, e 117 minuti accumulati con la prima squadra. Secondo As l'infortunio alla sindesmosi della caviglia destra potrebbe richiedere un mese e mezzo di riposo.