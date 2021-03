El, i risultati delle 18.55: la Roma vola ai quarti, passa anche il Granada. Tottenham ai supplementari

Si sono appena conclusi i match delle 18.55 di Europa League validi per il ritorno degli ottavi di finale. La Roma vince 2-1 sul campo dello Shakhtar Donetsk e vola ai quarti di finale. Decisiva la doppietta di Borja Mayoral che ha permesso alla squadra di Fonseca di espugnare il campo degli ucraini e passare il turno. Il Molde batte 2-1 il Granada ma non basta in virtù del risultato dell'andata che vedeva gli spagnoli vincenti per 2-0. L'Arsenal cede 1-0 in casa contro l'Olympiacos ma stacca il pass per il turno successivo. 2-2 tra Dinamo Zagabria e Tottenham, inglesi costretti ai supplementari.

Ecco tutti i risultati finali:

Molde-Granada 2-1 (Andata 0-2)

Dinamo Zagabria-Tottenham 2-0 (Andata 0-2)

Arsenal-Olympiacos 0-1 (Andata 3-1)

Shakhtar Donetsk-Roma 1-2 (Andata 0-3)