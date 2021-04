EL, una brutta Roma soffre ma passa il turno: giallorossi in semifinale contro lo United

La Roma, dopo il 2-1 in Olanda nella gara d’andata, pareggia 1-1 al ritorno e passa il turno. Gara equilibrata all’Olimpico ma a farsi preferire è stato l’Ajax nel primo tempo che ha avuto qualche occasione per sbloccare il punteggio con Neres, Klaassen e Tadic. Ajax in vantaggio quattro minuti dopo l'inizio della ripresa. Lancio di Schuurs e bravo Brobbey - entrato a inizio ripresa - a muoversi tra Cristante e Mancini e a battere Pau Lopez in uscita con un unico tocco. La Roma soffre parecchio nel secondo tempo e va ad un passo dal subire la seconda rete. Al 72’ è Dzeko a pareggiare i conti. Pareggio finale dunque per i giallorossi che in virtù del successo dell’andata passano il turno e raggiungono le semifinali