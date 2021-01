Eurorivale - Sorteggio Copa del Rey, protagonista il Granada: ai sedicesimi trova il Malaga

Si è tenuto in Spagna il sorteggio per il prossimo turno di Copa del Rey, che vedrà protagonista anche il Granada, prossimo avversario del Napoli in Europa Leage. La squadra di mister Diego Martinez affronterà il Malaga, squadra che al momento milita nella Serie B spagnola. Match che sono in programma nei giorni 16/17 e 20/21 febbraio.