Eurorivali - Il Legia vince anche in Coppa di Polonia: 3-1 al Suwalki

Terzo successo consecutivo per il Legia Varsavia: dopo la vittoria in Europa League a Mosca (stesso girone del Napoli) e quella in campionato contro il Leczna, la formazione di Czesław Michniewicz batte il Suwalki in Coppa di Polonia per 3-1, ribaltando l'iniziale svantaggio con le reti di Kostorz, Kastrati ed Emreli. Il Legia si qualifica così ai sedicesimi della competizione.