Eurorivali - Lo Spartak cade ancora: ko a Krasnodar a quattro giorni dal Napoli

Continua il pessimo momento dello Spartak Mosca che non sa più vincere. Ultima vittoria in campionato datata 3 ottobre contro l’Akhmat, poi solo pareggi o sconfitte. Anche oggi la squadra di Rui Vitoria, prossima avversaria del Napoli in Europa League, è andata ko. Il Krasnodar vince 2-1 grazie ai gol di Cordoba e Krychowiak.