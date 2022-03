Il Barcellona umilia il Real e ammutolisce il Bernabeu: il Clasico finisce 0-4

Lezione di calcio al Santiago Bernabeu, dove un sontuoso Barcellona annichilisce il Real Madrid di Carlo Ancelotti

© foto di Federico Titone

Lezione di calcio al Santiago Bernabeu, dove un sontuoso Barcellona annichilisce il Real Madrid di Carlo Ancelotti, sconfitto in tutti i sensi dai blaugrana, che trionfano con un inappuntabile 0-4. Due gol per tempo per la squadra di Xavi che sfodera una prestazione straordinaria contro un Real inerme.

Il primo tempo è una sinfonia blaugrana, con la squadra di Xavi che sovrasta Ancelotti e tutto il Real Madrid. Aubameyang va due volte vicino al vantaggio, ma Courtois fa il fenomeno e respinge le conclusioni dell’ex Arsenal. Alla mezz’ora, però, nemmeno il portiere belga può nulla sull’attaccante del Gabon, che anticipa Militao su un cross dalla destra di Dembele e sblocca il Clasico in girata. Il Barcellona trova il raddoppio con Araujo che stacca in mezzo a Militao e Alaba e incorna alla perfezione, bucando Courtois per lo 0-2 blaugrana.

Nel secondo tempo prima Ferran si divora un’occasione colossale, poi passa un minuto e sigla lo 0-3 sfruttando al meglio un assist di Aubameyang. Passa qualche minuto e l’ex City restituisce il favore all’attaccante del Gabon. Al Bernabeu finisce 0-4 e la sensazione è che l'era Xavi a Barcellona sia davvero iniziata.