Il Granada batte il Valencia e continua a sognare: -2 dalla zona Champions

Il Granada, prossimo avversario del Napoli di Europa League, torna alla vittoria nel sedicesimo turno de LaLiga. Gli andalusi hanno battuto in casa il Valencia per 2-1. I padroni di casa sono passati in svantaggio dopo essersi visti annullare il vantaggio dal Var, per mano di Gameiro che sblocca la gara al 36°. Nel finale di primo tempo però Kenedy trova la rete e questa volta l'arbitro convalida mandando così le squadre al riposo sull'1-1. Nella ripresa gli ospiti vanno sotto addirittura di due uomini (espulso Jason al 70° e Guedes al 73°), ma resistono anche grazie all'espulsione di Duarte nelle fila del Granada che rende meno impari la sfida. All'88° arriva però la zampata di Molina che regala i tre punti al Granada, ora settimo a -1 dal Barcelona, e allunga la striscia negativa di un Valencia che si trova inchiodato in piena zona retrocessione.