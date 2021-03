Il Granada col modesto Molde ipoteca i quarti, Martinez: "Da 90 anni il club attendeva..."

Diego Martínez, allenatore del Granada, dopo la vittoria ottenuta contro il Molde, ha dichiarato in conferenza stampa: "In queste occasioni siamo sempre molto concentrati. Ci sono giorni come oggi in cui anche la fortuna è dalla nostra parte e non subiamo nemmeno un gol. Ci sono voluti 90 anni per poter vivere questi momenti e diventa sempre più difficile proseguire questo percorso. Onore alla mia squadra, queste prestazioni valgono molto. So che faremo sempre del nostro meglio. Ho una squadra che crede in quello che fa e dà sempre il massimo”. Ha poi concluso: ”È il momento di godere, apprezzare e assaporare quello che abbiamo. Eteki è un giocatore che c'è sempre quando serve. Lo conosco da quando era giovane. Sono molto orgoglioso di lui, è essenziale".