Il Granada inizia male il 2021: sconfitto 2-0 dall'Eibar

Non inizia nei migliori dei modi questo 2021 per il Granada, avversario del Napoli nei sedicesimi di Europa League. Gli andalusi perdono con un secco 2-0 contro l'Eibar nel match valido per la diciassettisema giornata de LaLiga. Entrambe le reti sono state siglate nel secondo tempo da Bryan Gil al 55' e al 76'. Con questa sconfitta il Granada ora è settimo in classifica a tre punti dal Siviglia.