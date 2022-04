Il Lipsia risponde all’Atalanta: alla Red Bull Arena finisce 1-1

Spettacolo, sussulti, pali e rigori sbagliati, Lipsia e Atalanta regalano una partita appassionante, con tanti errori ma anche qualità e divertimento.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Spettacolo, sussulti, pali e rigori sbagliati, Lipsia e Atalanta regalano una partita appassionante, con tanti errori ma anche qualità e divertimento. Alla fine il risultato è da tripla ma termina 1-1, lasciando intatte le speranze di qualificazione, testa o croce per entrambe le squadre. Dopo un quarto d'ora non troppo complicato per l'Atalanta, arriva la magia di Muriel che porta in vantaggio i nerazzurri: stop e scatto per evitare due uomini, finta sul terzo e palla sotto l'incrocio dei pali.

Nella ripresa parte forte il Lipsia alla ricerca del pareggio e al decimo del secondo tempo pareggia i conti. Prima un rigore sbagliato da André Silva, poi il gol del pareggio a causa di una sfortunata deviazione di Zappacosta su un cross di Angelino. Finisce così, un risultato che comunque tiene apertissimo il confronto, con l'Atalanta che dovrà vincere a Bergamo per passare il turno.