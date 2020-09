Il Milan stende lo Shamrock Rovers e supera il turno di EL, Ibra decisivo

Buona la prima per il Milan in vantaggio, che supera senza troppa fatica i modesti irlandesi dello Shamrock Rovers, sebbene con un risultato non troppo ampio. Un 2-0 che basta e avanza per passare il turno, una prestazione che incoraggia in vista di una Serie A alle porte. A decidere il match i gol di Ibrahimovic e Calhanoglu.