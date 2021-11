"Imbroglioni meridionali!", l'ex Pres. Spartak accusa ADL: "Se ha paura può darci il 3-0!"

Andrei Chervichenko, ex presidente dello Spartak Mosca, è stato intervistato da Sport Express in vista della partita di Europa League contro il Napoli: "Gli italiani, soprattutto meridionali, sono tutti così: cercano sempre di creare condizioni a loro favorevoli, è assolutamente normale. Qui in Russia ci sono dati normali sul Covid-19, non ci sono tanti casi come si dice. De Laurentiis, il presidente del Napoli, ha voluto speculare su quest'argomento.

Gli italiani inventano sempre qualcosa, imbrogliano, sono i simpatici imbroglioni europei. Non prestiamo attenzione a ciò che dicono, pensiamo a noi stessi. Bisognerebbe dir loro una cosa soltanto: se qualcuno non vi piace, non venite, prendetevi il 3-0 a tavolino e basta. Lo Spartak non faccia alcuna concessione in loro favore".