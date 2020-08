Inter-Getafe, le formazioni ufficiali: Conte fa ancora fuori Eriksen e Skriniar

Poco più di un'ora all'inizio di Inter-Getafe, ottavo di finale di Europa League che si giocherà in gara secca a Gelsenkirchen. Per provare ad accedere alla Final Eight, Antonio Conte si affida all'undici che ha battuto l'Atalanta nell'ultima giornata di campionato, quindi con Lautaro Martines al fianco di Romelu Lukaku in attacco.

Queste le formazioni ufficiali del match:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku

GETAFE (4-4-1-1): Soria; Suarez, Djene, Etxeita, Olivera; Nyom, Timor, Arambarri, Cucurella; Maksimovic; Mata