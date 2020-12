Italiane mai vittoriose sul campo dell'AZ! Neanche l'Inter riuscì a prendere i 3 punti

Il Napoli sarà il terzo avversario italiano, dopo l'Inter nel 1982 e l'Udinese nel 2011, dell'AZ Alkmaar in competizioni europee. In entrambe le occasioni il club olandese nelle gare interne, come quella di stasera, hanno portato a casa l'intero bottino grazie ad un 1-0 sui nerazzurri e un 2-0 sui friulani.