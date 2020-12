L'Arsenal di Pépé e Gabriel è vicina alla zona retrocessione: oggi Arteta si gioca la panchina

Nonostante le spese estive, l'Arsenal con Arteta sta vivendo il peggior inizio di stagione addirittura dal 1974, trovandosi ad appena 4 punti dalla zona retrocessione. I gunners non vincono una partita dal 1 novembre e con la recente eliminazione per mano del City dalla Coppa di Lega ed il quindicesimo posto in Premier League, la panchina del tecnico spagnolo è a forte rischio. La gara di quest'oggi del Boxing Day contro il Chelsea sarà fondamentale per Arteta se vorrà confermare la panchina nel 2021.