La Lazio non si ferma più! Batte il Porto al 92’ ed è prima in Europa League

Una partita equilibrata, ben giocata da due squadre che si sono affrontate a viso aperto alla ricerca di tre punti importanti in chiave classifica. Il Porto aveva sicuramente più necessità della Lazio (4 punti contro 9) ma la squadra di Baroni, seppur rivoluzionata rispetto all'ultima sfida di campionato, non ha mollato un centimetro e alla fine ha portato a casa un successo preziosissimo grazie al suo campionissimo, Pedro, autore del gol decisivo al 92'. Primo posto in classifica, dodici punti in 4 partite, nessuno come la Lazio in Europa League.