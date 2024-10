La Lazio passa in Olanda sfruttando l’uomo in più: 2-0 al Twente

Terza vittoria su tre partite in questa Europa League per la Lazio, che batte 2-0 il Twente al Grolsch Veste. La squadra di Baroni vince con un gol per tempo, grazie alle reti di Pedro al 35’ e Isaksen all’87’ e resta al primo posto in classifica a punteggio pieno. Primo ko per la formazione olandese, in una gara fortemente condizionata dall'espulsione del portiere Unnerstall dopo pochi minuti dall’inizio del match.