La Lazio si complica la vita, ma la ribalta con i cambi: 2-1 al Midtjylland

Lazio stordita da un clamoroso errore difensivo ma capace di raddrizzare una partita insidiosa e ribaltarla nel secondo tempo grazie ad un gol di Pedro. Il 2-1 al Midtjylland al momento non garantisce la permanenza in Europa, tutto dipenderà dall'esito di Sturm Graz-Feyenoord. I biancocelesti dovranno fare il tifo per gli olandesi per avere almeno la certezza del paracadute della Conference League. Anche un pari andrebbe bene. In ogni caso per restare nella seconda competizione continentale servirà fare risultato a Rotterdam.