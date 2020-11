La meteora del Napoli batte un record in Europa League

Ricordate Carlo Vinicius? Domanda retorica per i tifosi del Napoli. Lo hanno conosciuto appena, senza neppure vederlo mai in campo. Fece tutto Jorge Mendes: il Napoli lo tesserò, il brasiliano partecipò ad un ritiro, poi fu ceduto. Esplose nel Benfica. Ora gioca nel Tottenhan. La società lo ha acquistato come vice Kane e in Europa League, al quarto turno, ha finalmente timbrato il cartellino. Entrando nella storia della competizione: con due gol in appena diciotto minuti, infatti, Vinicius è il calciatore che, quest'anno, è riuscito a segnare una doppietta nel più breve tempo possibile. Due reti tra il 16' e il 34' contro il Ludogorets. Per lui anche un assist. Serata da incorniciare, quella di ieri, per Vinicius.

