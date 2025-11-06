La Roma vola in Scozia: 2-0 all’intervallo sul campo dei Rangers
Dopo 45 minuti la Roma conduce 2-0 a Ibrox contro i Glasgow Rangers, grazie ai gol dei trequartisti Soulé e Pellegrini. La partita inizia con una fase di studio: nei primi minuti i Rangers provano qualche incursione sul fondo senza creare pericoli, poi la Roma prende campo e al 13’ passa in vantaggio con Matias Soulé. Sugli sviluppi di un corner calciato da Pellegrini, Cristante devia verso il secondo palo per il tap-in vincente di testa del trequartista argentino, al suo primo gol in Europa. I Rangers provano una reazione con un tiro da fuori di Chermiti, ma termina a lato.
Con il passare dei minuti, la Roma domina e crea altre occasioni: Soulé colpisce con un sinistro dal limite, Hermoso tenta la testa su corner e Cristante prova a segnare, senza fortuna. Il raddoppio arriva comunque grazie a Pellegrini: su un lancio di Mancini, Dovbyk fa da sponda e serve il numero 7, che con un destro preciso all’angolino firma il 2-0, risultato con cui si chiude il primo tempo.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Bologna
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro