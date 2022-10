Lazio, altra brutta partita in Europa League: 0-0 col modesto Sturm Graz in 10 nel finale

La Lazio doveva farsi perdonare la figuraccia dopo il Midtjylland, tanto che Igli Tare lo aveva sottolineato

La Lazio doveva farsi perdonare la figuraccia dopo il Midtjylland, tanto che Igli Tare lo aveva sottolineato: vietato credere di avere già vinto. Lo 0-0 finale non spiega esattamente come lo Sturm Graz abbia soffocato tutte le ripartenze laziali per oltre un'ora, con Provedel che probabilmente è il migliore in campo dei biancocelesti. Poi sì, nell'ultimo periodo c'è anche tempo per un gol annullato a Immobile per questione di centimetri, ma il fuorigioco è oramai questione di certezze, dunque c'è poco da recriminare con i padroni di casa in dieci uomini nel finale di partita.