Lazio, Isaksen match-winner a Plzen in 9: "Meglio del gol a Napoli!"

Gustav Isaksen, match winner a sorpresa della sfida europea della Lazio sul campo del Viktoria Plzen, ha esultato ai microfoni dei canali ufficiali dei biancocelesti. Queste le dichiarazioni dell'esterno offensivo di Baroni:

"È una vittoria troppo importante. Mamma mia, una partita durissima e lunghissima. Ho pensato che l’1-1 sarebbe andato bene come risultato, ma quando è arrivata l’occasione ho provato a calciare. Non so come ho fatto gol, ma sono troppo felice. Meglio questo o il gol a Napoli? Forse questo, per la vittoria all’ultimo minuto, è importante, poi in Europa League". L'ex Midtjylland ha poi continuato così: "Campo difficile? Conosco bene queste partite, è difficile con i tifosi caldi e il campo brutto. Ma è in questi momenti che si vede una squadra vera, nonostante i due rossi. Ora dobbiamo finire il lavoro a casa".