Lazio, stavolta il turnover non paga: 0-0 in casa con il Ludogorets

Dopo quattro successivi consecutivi, la Lazio allo stadio Olimpico non è andata oltre lo 0-0 contro il Ludogorets in una gara valida per la quinta giornata della 'Fase Campionato' dell'Europa League 2024/25.

Il turnover iniziale di Marco Baroni non ha pagato: ben sette i cambi rispetto alla squadra che ha battuto 3-0 il Bologna nell'ultimo turno di campionato. Nonostante una partita prettamente offensiva, i biancocelesti non sono riusciti a sfondare il muro del Ludogorets che ha badato unicamente a difendere lo 0-0 e alla fine ha centrato il suo obiettivo.