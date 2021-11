Le probabili formazioni di Spartak-Napoli: emergenza totale ed un solo cambio offensivo

Dopo il ko con l'Inter, il Napoli riparte da Mosca con l'Europa League in una sorta d'anticipo d'Europa League alle 16.30 di mercoledì. Luciano Spalletti è partito per la Russia con il gruppo ridotto ai minimi termini da infortuni e Covid, ma in conferenza stampa non ha dato alibi alla squadra e motivato ulteriormente il gruppo su questo momento da superare. Per il Napoli in effetti è un match chiave: in caso di vittoria sarebbe certo il passaggio del turno e poi gli occhi andrebbero sulla gara del Leicester in chiave primo post. Un pari pure manterrebbe tutto sommato gli equilibri del girone, ma con la situazione attuale d'emergenza sarebbe ottimale per gli azzurri chiudere almeno il discorso qualificazione.

Le ultime sul Napoli

Spalletti senza Osimhen, Insigne, Ounas, Anguissa ed i positivi Demme, Politano e Zanoli. Il tecnico è in piena emergenza e dovrebbe avere un solo cambio offensivo escludendo i 3 giovani aggregati (probabilmente Mertens con la presenza dall'inizio di Petagna). Rientrano in difesa Manolas e Malcuit, ma difficilmente potranno partire titolari e l'unico cambio potrebbe essere Juan Jesus per Mario Rui. A centrocampo Fabian e Lobotka sono i superstiti dell'ecatombe, Zielinski potrebbe agire nella linea con Lozano ed Elmas dietro, come detto, Petagna.

Le ultime sullo Spartak

Rui Vitoria senza Ponce, Zobnin ed Hendrix infortunati, ma con la volontà di salvare la sua panchina dopo l'ennesimo ko in campionato . Tra i pali ci sarà Selikhov che s'è conquistato la maglia da titolare nelle ultime gare, per il resto terzetto consolidato con Caufriez, Gigot e Dzhikiya; a centrocampo Umyarov e Litvinov favoriti su Ignatov con Moses ed Ayrton ai lati. In attacco Promes e uno tra Bakaev e Larsson per agire larghi in supporto alla punta Sobolev

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Fabian, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Spalletti

Ballottaggi: Di Lorenzo-Malcuit 55%-45%, Rrahmani-Manolas 60%-40%, Petagna-Mertens 55%-45%

SPARTAK (3-4-3): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Litvinov, Ayrton; Bakaev, Sobolev, Promes. All. Rui Vitoria

Ballottaggi: Bakaev-Larsson 55%-45%, Litvinov-Ignatov 55%-45%

ARBITRO: Clément Turpin (Francia)

DOVE VEDERLA - Diretta TV su DAZN e Sky Sport, diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net