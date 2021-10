Legia Varsavia, niente Napoli per Pekhart

Niente Napoli per Tomas Pekhart, attaccante classe '89 che sarà costretto a saltare la sfida agli azzurri in Europa League. Come riportano i media polacco, ha subito un infortunio al naso durante l'allenamento del lunedì e gli esami hanno evidenziato la necessità dell'intervento chirurgico.

Pekhart resterà fuori dai 10 ai 14 giorni, poi potrà ritornare in campo utilizzando una maschera speciale di protezione.