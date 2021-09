Leicester, Daka: “Contento di aver giocato ma non molto soddisfatto del risultato”

L’attaccante del Leicester Patson Daka ha parlato ai canali ufficiali delle Uefa al termine del 2-2 rimediato contro il Napoli: “Non mi reputo abbastanza soddisfatto del risultato. Se guardo agli aspetti positivi devo dire che per me è stato bello disputare minuti in questa competizione. E’ stato bellissimo davanti ai tifosi, l’atmosfera era fantastica”.