Leicester, Rodgers annuncia: "Solo due infortunati e nessun nuovo problema, stiamo bene"

Brendan Rodgers, allenatore del Leicester City, a due giorni dalla sfida contro il Manchester City e una settimana dal debutto in Europa League contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa: "Non ci sono nuovi infortuni, la pausa internazionale non ha creato problemi. Evans e Vestergaard stanno migliorando, Bertrand tornerà disponibile dopo il Covid-19 e Ricardo Pereira si sta allenando. Solo Justin e Fofana restano out".