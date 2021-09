Leicester, Rodgers deluso dopo la sconfitta in Premier: "Oggi non abbiamo avuto fortuna"

Il Leicester cade furori casa alla quinta giornata della Premier League, battuto 2-1 dal Brighton. Deluso il tecnico dei Foxes Brendan Rodgers, che al termine del match ha dichiarato ai canali social del club inglese: "Oggi non abbiamo avuto fortuna, è stato deludente". Gli avversari del Napoli in Europa League sono ora solo dodicesimi in classifica, staccati di ben 7 punti dalle capoliste Chelsea, Liverpool e Manchester United.

"We didn’t get the luck today, that was disappointing."



