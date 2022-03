Liga, il Barça non si ferma più: altra vittoria e terzo posto a -7 (con una gara in meno) dal Siviglia

Quarta vittoria consecutiva per il Barcellona, tre in campionato ed una nel play off di Europa League contro il Napoli.

Quarta vittoria consecutiva per il Barcellona, tre in campionato ed una nel play off di Europa League contro il Napoli. Quest'oggi due gol nel secondo tempo sono bastati agli uomini di Xavi per ribaltare il risultato. I blaugrana battono 2-1 in casa dell'Elche e si piazzano in terza posizione, a -7 dal Siviglia ma con una gara ancora da recuperare. L'obiettivo è recuperare terreno sulla compagine andalusa. Già giocate

Alaves-Siviglia 0-0

Osasuna-Villarreal 1-0

63' Avila (O)

Espanyol-Getafe 2-0

17' Cabrera (E), 27' [aut.] Cabaco (G)

Valencia-Granada 3-1

48’ Guedes (V), 51’ Gomez (V), 56’ [aut.] Domenech (V), 61’ Soler (V)

Real Madrid-Real Sociedad 4-1

10' [rig.] Oyarzabal (RS), 40' Camavinga (RM), 43' Modric (RM), 76' [rig.] Benzema (RM), 79' Asensio (RM)

Cadice-Rayo Vallecano 2-0

55' Alcaraz (C), 63' Idrissi (C)

Elche-Barcellona

44' Fidel (E), 61' Ferran Torres (B), 84' [rig.] Depay (B) Ore 18:30

Celta Vigo-Maiorca Ore 21:00

Betis Siviglia-Atletico Madrid Lunedì 7 marzo

Athletic Bilbao-Levante La classifica aggiornata

Real Madrid 63 (27 gare)

Siviglia 55 (27)

Barcellona 48 (26)

Betis 46 (26)

Atletico Madrid 45 (26)

Real Sociedad 44 (27)

Villarreal 42 (27)

Athletic 37 (26)

Valencia 36 (27)

Osasuna 35 (27)

Celta Vigo 32 (26)

Espanyol 32 (27)

Rayo Vallecano 31 (26)

Elche 29 (27)

Getafe 27 (27)

Maiorca 26 (26)

Granada 25 (27)

Alaves 22 (27)

Cadice 21 (27)

Levante 18 (26)