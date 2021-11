Lo Spartak ferma il Leicester! I russi piazzano il pullman e difendono l’1-1

Il Leicester, avversario del Napoli nel Gruppo C di Europa League, non riesce ad andare oltre l’1-1 contro lo Spartak Mosca. Dopo il primo tempo terminato 0-0, nella ripresa gli ospiti passano addirittura avanti con il gol di Moses. Pochi minuti dopo il pareggio degli inglesi con Amartey. Di lì in avanti lo Spartak ha pensato solo a difendersi ed è riuscito a strappare il pareggio e a fermare il Leicester.