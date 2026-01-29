Ufficiale Maccabi Tel Aviv-Bologna, le formazioni: la scelta di Italiano su Holm

Il Bologna giocherà a Backa Topola a partire dalle 21 l'ultima gara della League Phase di Europa League contro il Maccabi Tel Aviv. Per l'occasione Vincenzo Italiano propone un 4-2-3-1 con Skorupski che viene confermato tra i pali, mentre saranno Zortea, Vitik, Casale e Miranda ad agire nel reparto arretrato. Panchina dunque per Holm ed Heggem. Titolari a centrocampo Freuler e Moro, Pobega invece partirà inizialmente fuori. Spazio a Orsolini, Ferguson e Rowe a sostegno di Castro. Pronti a subentrare Bernardeschi e Dallinga. Di seguito le formazioni ufficiali:

Maccabi Tel Aviv (3-5-2): Melika; Ben Hamo, Heitor, Shlomo; Ben Harosh, Andrade, Lederman, Sissokho, Revivo; Dor Peretz, Madmon. A disposizione: Saadya, Mishpati, Asante, Malede, Helio Varela, Noy, Abu Farchi, Ahahar, Weinberg, Asres, Ben Simon, Davida. Allenatore: Daniel Romann.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Casale, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Rowe; Castro. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Holm, Pobega, Bernardeschi, Heggem, Odgaard, Lykogiannis, Dallinga, Cambiaghi. Allenatore: Vincenzo Italiano.