Maledizione europea per la Juve: 1-1 col Nantes, proteste per un rigore non concesso al 97’

Risultato a dir poco a sorpresa quello dello Stadium tra Juventus e Nantes. Nell'andata degli spareggi di Europa League, i bianconeri si fanno riprendere e non vanno oltre il pari. Sono bastati 13 minuti ai bianconeri per segnare il gol del vantaggio nel primo tempo: lancio in profondità per Federico Chiesa da parte di un centrocampista bianconero, l'esterno ex Fiorentina di testa serve tutto solo a centro area Vlahovic, che non sbaglia. Dopo un'ora esatta di gioco Blas gela l'Allianz Stadium e la Juventus.