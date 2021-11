Marsiglia-Lazio, le formazioni ufficiali: Sarri rischia Immobile non al meglio

Sono ufficiali le formazioni di Olympique Marsiglia e Lazio, che si affronteranno a partire dalle 21 nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League.

Jorge Sampaoli schiera Pau Lopez tra i pali e una difesa composta da Rongier, Saliba, Caleta-Car e Luan Peres. In mediana spazio a Kamara e Guendouzi con Lirola, Payet e Under a supportare Arkadiusz Milik.

Risolto il dubbio in attacco per Maurizio Sarri: Ciro Immobile sarà regolarmente in campo dal primo minuto. Strakosha torna in porta, davanti a lui Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj. In mediana turno di riposo (almeno dall'inizio) per Milinkovic-Savic, che sarà sostituito dall'ex Basic, che giocherà con Luis Alberto e Lucas Leiva; davanti, con Felipe Anderson e Pedro, spazio appunto per Immobile

Olympique Marsiglia (4-4-1-1): Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Lirola, Kamara, Guendouzi, Under; Payet; Milik.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Basic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.