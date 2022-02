Napoli-Barcellona, serata complicata per l'arbitro Karasev e gli altri 3 assistenti russi

Emozioni difficili da immaginare, così come è da capire quale sarà l’accoglienza dello stadio Diego Armando Maradona.

Una serata particolare per il Napoli e per il Barcellona, che alle 21 si sfideranno per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Ma anche per l’arbitro: il direttore di gara sarà infatti il russo Sergei Karasev, assistito dai connazionali Igor Demeshko e Aleksei Lunev, nonché dal quarto uomo Kirill Levnikov, mentre VAR e AVAR saranno olandesi. Emozioni difficili da immaginare, così come è da capire quale sarà l’accoglienza dello stadio Diego Armando Maradona.