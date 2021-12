Non è più il Barcellona di Messi, ma di Xavi e dei ragazzini: ora la stella è un 2002

Pedri e Gavi. Passano soltanto due anni tra la stella e la possibile rivelazione dei blaugrana. Questo racconta molto del momento dei catalani, ma anche delle qualità dei due ragazzini terribili. Classe 2002, Pedri ha vinto l’ultimo Golden Boy ed è ormai un nome conosciutissimo al grandissimo pubblico. In questa stagione è stato frenato da una serie di infortuni, un motivo in più per riprendersi il tempo perso. Di Gavi colpisce la maturità e persino la malizia, nonostante si parli di un 2004. Senza molti dubbi, lanciarlo è stata la cosa migliore che ha fatto Koeman in Catalogna, almeno da allenatore.