Oggi Spartak Mosca-Napoli: ecco dove vederla in tv e streaming

Torna oggi l'Europa League col Napoli impegnato a Mosca contro lo Spartak. Fischio d'inizio alle ore 16.30 italiane per il quinto match degli azzurri nella competizione, che sarà visibile in diretta TV su Sky e DAZN. Su Dazn la telecronaca del match sarà affidata a Stefano Borghi, mentre Sky ha scelto Dario Massara per raccontare le emozioni del match.

Allo stesso modo il match sarà visibile in streaming attraverso le app mobili di Sky Go, Now Tv e Dazn sui proprio dispositivi mobili.