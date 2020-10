Oyarzabal e Portu, parlano i numeri. Dalla Spagna: "Sono i killer della Real Sociedad!"

In Spagna c'è trepidante attesa per la sfida che vedrà di fronte il Napoli e la Real Sociedad, quest'ultima al momento capolista della Liga spagnola. Il portale Diario Vasco fa ovviamente un quadro della situazione in casa azulblanca, andando a ricerca in due particolari giocatori un motore importante di questo avvio di stagione per la squadra allenata da Imanol Alguacil Barrenetxea: "Uno dei motivi di questo grande inizio per la Real Sociedad è la grande forma fisica di Mikel Oyarzabal e Cristian Portu , che sono diventati dei veri "killer" nell'area rivale. I numeri dicono tutto: entrambi hanno quattro gol in queste prime sette giornate e sono i migliori marcatori della competizione insieme ad Ansu Fati (Barcellona), Paco Alcácer (Villarreal) e Luis Suárez (Atlético)".