Ufficiale

Panathinaikos-Roma, le formazioni: Gasperini lancia Gollini in porta

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:05Europa League
di Francesco Carbone

Sono ufficiali le scelte di formazione di Panathinaikos e Roma, in campo alle ore 21 per l'ottavo turno della fase campionato di Europa League. Questi i due schieramenti:

Panathinaikos (3-4-3): Lafont; Palmer-Brown, Ingason, Touba; Katris, Bakasetas, Siopis, Kiriakopoulos; Taborda, Pantovic, Zaroury. Allenatore: Benitez.

Roma (3-5-2): Gollini; Mancini, Zlolkowski, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini. Allenatore: Gasperini.